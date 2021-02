Provincie keurt begroting goed, Brummen kan aan de slag met herstelplan

GEM. BRUMMEN – Provincie Gelderland heeft de gemeentelijke begroting van Brummen voor 2021 goedgekeurd. Dit betekent dat Brummen alle taken en activiteiten die in de begroting voor dit jaar staan kan gaan uitvoeren.

De provincie ziet wel dat de huidige begroting nog geen volledige oplossing biedt voor de financiële problemen waar Brummen voor staat. En dus zijn extra maatregelen nog wel nodig. Er wordt momenteel gewerkt aan een financieel herstelplan en volgens de provincie vormt de begroting een goede basis om met dit plan aan de gang te gaan.

Doel van het financieel herstelplan is om vanaf 2023 weer een structureel sluitende begroting voor Brummen te hebben. Bovendien moet voldoende gespaard kunnen worden om de reserves van de gemeente te herstellen. De gemeente stelt het herstelplan op in afstemming met Provincie Gelderland. De raad stelt uiterlijk in juni 2021 het financieel herstelplan vast, dat van Brummen weer een vitale en gezonde gemeente moet maken.