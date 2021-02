Posbank afgesloten vanwege grote drukte

RHEDEN – Zondagmiddag 31 januari was het wederom erg druk op de Posbank. Het mooie winterweer trok veel bezoekers naar het natuurgebied. De gemeente Rheden startte zondag samen met Natuurmonumenten een parkeerhulpexperiment. Met behulp van verkeersregelaars werden automobilisten verwezen naar andere parkeerplaatsen die nog wel vrij waren. In de loop van de middag waren alle parkeerplaatsen echter helemaal vol en werd de Posbank afgesloten voor voertuigen.

De gemeente Rheden gaat in samenwerking met Natuurmonumenten de komende tijd meerdere experimenten uitvoeren. De experimenten moeten er uiteindelijk toe lijden tot een definitieve oplossing voor de bereikbaarheid van de Posbank.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink