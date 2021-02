Politie rolt netwerk van fietsendieven op

DIEREN – Twee mannen van 40 en 44 uit Dieren zijn aangehouden omdat zij deel zouden uitmaken van een crimineel netwerk dat zich bezig hield met heling en diefstal van elektrische fietsen. De politie in Veluwe-West stuitte op bijna driehonderd aangiftes door het hele land.

In de zomer van 2020 merkte het politieteam een flinke toename in aangiftes op. Op basis van die aangiftes konden hotspots ontdekt worden: plekken waar de meeste elektrische fietsen gestolen werden. Met behulp van een lokfiets werd een werkplaats ontdekt waar fietsen werden ‘omgekat’, de gestolen fiets kon daarna als nieuw worden doorverkocht.

Een 33-jarige man uit Ermelo werd op heterdaad aangehouden op verdenking van heling. Dit was nog maar het topje van de ijsberg. De recherche heeft allerlei communicatiemiddelen onderzocht en stuitte op nog twee verdachten, een 36-jarge man uit Nijmegen en een 34-jarige man uit Arnhem. Zij worden ervan verdacht fietsen te hebben gestolen.

Het onderzoek leidde rechercheurs steeds verder door het hele land. Friesland, Noord-Holland, Midden-Nederland; overal doken aangiftes op. Het was wel duidelijk dat het om een flink lucratieve, georganiseerde handel ging. Het politieteam wist bijna driehonderd aangiftes door heel Nederland aan hun onderzoek te koppelen.

Er werden nog eens vier verdachten aangehouden, twee mannen uit Dieren van 40 en 44, een 50-jarige man uit Lochem en een 46-jarige man uit Nieuwendijk. Bij diverse huiszoekingen werden niet alleen enkele elektrische fietsen en fietsaccessoires gevonden, maar ook drugs, een vuurwapen en contant geld. Alles is in beslag genomen.

Het onderzoek is na ongeveer een half jaar inmiddels in een afrondende fase. Een aantal aangevers heeft de fiets teruggekregen. “Helaas kunnen we niet alle fietsen terugvinden, het omkatten en doorverkopen van een gestolen fiets gaat immers erg snel. We zijn op dit moment druk bezig met het informeren van alle aangevers”, meldt de politie.