Plastic doppen sparen voor D-Dog

LOENEN – In Loenen gaat men onder de naam Stichting D-Dog door met het inzamelen van plastic doppen voor de KNGF Geleidehonden. Vorig jaar werd er ruim 85 kilo aan doppen opgehaald in Loenen. In heel Nederland is er in 2020 voor 51017.17 euro opgehaald. Daar kunnen tien geleidehonden voor worden opgeleid. Iedereen kan meehelpen door schone (stickervrije) hard plasticdoppen te sparen. Deze konden voorheen worden ingeleverd in de PKN Kerk in Loenen, maar nu de kerk dicht is, is het inzamelpunt verplaatst naar de Leeuwenbergweg 16. Wel graag vooraf mailen naar mail2waszink@gmail.com. Via dit mailadres is ook informatie te krijgen over welke doppen wel of niet kunnen worden ingeleverd.