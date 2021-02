Petitie tegen windmolens aan Broekdijk Spankeren

SPANKEREN – Bewoners van de Broekdijk in Spankeren zijn een petitie gestart tegen de mogelijke plaatsing van windmolens ten zuiden van het dorp. Ze willen zoveel mogelijk handtekeningen ophalen om de gemeente ervan te overtuigen dat natuurgebied het Soerense Broek geen geschikte locatie is voor grootschalige energie-opwek.

De gemeente Rheden heeft het gebied ten zuiden van de Broekdijk aangewezen als mogelijke locatie voor grootschalige energie-opwekking, bijvoorbeeld door windmolens. Iets waar omwonenden uit Spankeren, Dieren Noordoost, Laag-Soeren, Brummen, de landgoederen De Bockhorst en De Gelderse Toren, Natuurmonumenten en de belangenverenigingen van Spankeren en omringende dorpen allesbehalve blij mee zijn. “We krijgen het gevoel dat de gemeente zijn eigen koers vaart en dat die windmolens er ‘koste wat kost’ moeten gaan komen”, schrijft bewoonster Anita Werkman namens haar buren en andere betrokkenen.

Ze vrezen dat plaatsing van windmolens het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend zal veranderen. Het vrije uitzicht van bewoners van de omliggende dorpen en de rust in het natuurgebied worden verstoord. De leefbaarheid zal overdag verminderen door de bewegende slagschaduw en ‘s nachts door de knipperende rode lampen. De omwonenden maken zich bovendien zorgen over gezondheidseffecten van de hoge windmolens, door het lage frequentie-geluid, slagschaduw en knipperende lampen.

In april neemt de gemeenteraad een besluit over de ‘Handreiking Energie en Landschap’, waarin de mogelijkheden voor energie-opwekking waarin mogelijke locaties voor grootschalige energie-opwekking in zijn opgenomen. De omwonenden hopen zoveel mogelijk handtekeningen op te halen om de raad te overtuigen het Soerense Broek niet als zoeklocatie op te nemen.

www.petities.com/nee_tegen_windmolens_broekdijk_spankeren