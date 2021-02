Ouderenarts Ester wil boek schrijven samen met ouderen

VELP – Ester Bertholet, oprichter van praktijk ouderengeneeskunde Bertholet in Velp, ontmoetingscentrum Ons Raadhuis en initiatiefneemster van het Behandelpaspoort zit niet niet stil. Nadat onlangs nieuwe versies van het Behandelpaspoort verschenen, is ze nu al weer bezig met een nieuw idee: het schrijven van een boek over ‘ouder worden’. Ester wil dit echter niet alleen gaan doen en is daarom op zoek naar mensen die ook een bijdrage willen leveren aan het boek.

“In deze tijd waarin we allemaal meer thuis zijn en minder ontmoetingen hebben, leek het schrijven van een boek mij een mooi volgend initiatief”, vertelt Ester. De wens om een boek te schrijven kwam voor Ester niet uit het niets. “Ik wil al heel lang een boek over mijn vak ouderengeneeskunde schrijven. Maar ik wil niet als een dokter die het allemaal het beste weet, kennis gaan oplepelen. Het lijkt me heel mooi om van de ervaring, de behoeftes en voorkeur van oudere mensen zelf uit te gaan om het boek vorm te geven.”

Het boek zal gaan over klachten die vaker voorkomen op oudere leeftijd zoals duizeligheid, of angst maar nadrukkelijk ook over de preventie hiervan. Dus ook over behoud van gezondheid, vitaliteit en de versterking van de weerstand. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer zelf kunnen doen om vitaal en fit te blijven. Maar dan helpt het wel om te begrijpen hoe het lichaam/geest werken en welke invloed je daar zelf op kunt hebben. Dat geldt voor álle mensen, ook zieke of oudere mensen. Met eenvoudige ademhalingsoefening of een ander eetpatroon kun je je gezondheid heel snel een hele goede draai geven. In het boek gebruik ik graag de kennis die is opgedaan in de ‘Blue Zones’; negen gebieden in de wereld waar mensen met weinig klachten heel oud worden.”

Het gaat een leuk boek worden om te lezen met heldere informatie, veel kleur, plaatjes, tips en misschien zelfs recepten.

“Ik wil dit boek echter niet alléén gaan schrijven, maar samen met ouderen of met mensen die interesse hebben in ouder worden. Dat lijkt me een heel zinvolle en leuke vorm.” In minder dan een week heeft Ester al 150 enthousiaste reacties ontvangen, van collega’s maar vooral van ouderen die willen meewerken aan het boek.

Ester zoekt nog meer mensen die willen meedenken over dit boek. “Ik kan veel hulp gebruiken: suggesties voor onderwerpen, mensen die mee willen lezen op taalgebruik, op toon of juist op inhoud, keuze voor tekeningen, ideeën voor verspreiding et cetera.” Iedereen kan heel vrijblijvend meedoen. “U bent tot niks verplicht als u zich opgeeft; het is de bedoeling dat u alleen die bijdrage levert die u prettig, zinvol en passend vindt. Voor de duur en in de vorm en frequentie die u zelf wilt. Te denken valt aan het meelezen per mail, per briefpost of in een digitale ontmoetingsvorm.”

Mensen die interesse hebben kunnen mailen naar Ester via info@esterbertholet.com.