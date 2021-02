Ophalen oud papier Loenen

LOENEN – Zaterdag 6 februari gaan de vrijwilligers van muziekvereniging OLTO weer op pad om oud papier op te halen in Loenen. Dit keer is het de beurt aan de volgende wijk: Eerbeekseweg, Hameinde, Hoenderrikken, Boerboom, Hamakker, Bergakkerweg, Imbosweg, Dalenk, de Laak, de Steek, Burggraaf, Koedijk, Broeksweg tot Kanaal-Zuid. de Koedijk en Broeksweg maken vanaf deze maand geen deel meer uit van deze route. Deze straten horen vanaf nu bij route 2, waar het papier op de tweede zaterdag van de maand wordt opgehaald.

Aanwonenden worden verzocht het papier zaterdagmorgen voor 8.00 uur klaar te zetten. OLTO vraagt nadrukkelijk geen melk- en sappakken bij het oud papier te doen. Deze kunnen bij het plastic in de rode container.