Online voorlichting Het Rhedens

REGIO – In februari houdt Het Rhedens online voorlichtingsavonden voor ouders van leerlingen uit groep 8. De voorlichtingsavond op Het Rhedens Rozendaal vindt plaats op woensdag 10 februari vanaf 19.30 uur en de voorlichtingsavond op Het Rhedens Dieren op dinsdag 23 februari vanaf 19.00 uur.

Ouders kunnen deelnemen aan de online voorlichtingsavond middels een livestream. Er wordt informatie gegeven over de bijzonderheden van de locaties, zoals de onderwijsprogramma’s en de onderwijskundige ontwikkelingen op Het Rhedens. Ook wordt duidelijk voor welke leerlingen Het Rhedens een goede keuze kan zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via een chatfunctie live vragen te stellen. Deelnemen kan met behulp van een link die op 10 en 23 februari wordt gepubliceerd op de website van Het Rhedens.

Het Rhedens De Tender verzorgt voorlichtingsrondes op maandag 8 februari en maandag 22 februari. De voorlichting zal in de vorm van een individuele rondleiding zijn, bij voorkeur met 1 volwassene met zoon/dochter, zodat zij een indruk kunnen krijgen van de school.