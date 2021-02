Online raadsforum Brummen

BRUMMEN – Donderdag 4 februari vindt er om 20.00 uur weer een online forumvergadering plaats van de gemeenteraad in Brummen. Vanwege de coronamaatregelen komt de gemeenteraad ‘digitaal’ bijeen. Zo is de forumvergadering voor iedereen live te volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van de RTV Veluwezoom. De onderwerpen van deze raadsvergadering zijn te vinden op brummen.raadsinformatie.nl.

In overleg met de raadsgriffier kan er schriftelijk of mondeling een mening of inspraakreactie worden gegeven. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Contact opnemen met de griffier kan via het telefoonnummer tel. 06 – 40814728 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeld daarbij een telefoonnummer.