Online open dag Titus Brandsma

VELP – Titus Brandsma in Velp houdt vrijdag 5 februari tussen 18.00 en 21.00 uur een online open dag. De school biedt een digitale rondleiding, waarbij live één-op-één-gesprekken gevoerd kunnen worden. Ook is er een live talkshow vanuit de school.

Leerlingen kunnen op Titus Brandsma terecht voor havo, mavo en de Wereldklas. De school biedt grote ontwikkelkansen in een kleinschalige, gestructureerde en daardoor veilige omgeving. De Wereldklas is een tussenjaar voor als de stap naar middelbare school te groot is.

De online open dag vindt plaats via arentheemcollege.nl/titus-brandsma. Vooraf opgeven is niet nodig.