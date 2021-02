Online literair café met Marit Törnqvist

BRUMMEN – De werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen houdt woensdag 3 maart vanaf 20.00 uur een alternatief literair café. Dit keer verzorgt schrijver en illustrator Marit Törnqvist een online lezing, getiteld Moedertaal & Vaderland. Na een korte pauze worden vertaalde gedichten voorgelezen.

De Zweeds-Nederlandse Törnqvist is onder andere bekend van haar illustraties bij de boeken van Astrid Lindgren, maar schrijft ook zelf kinderboeken. Ze woont deels in Nederland en deels in Zweden. Nederlands en Zweeds zijn beide haar moedertaal. Ook heeft Törnqvist een bloemlezing samengesteld met in het Arabisch vertaald werk van bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers en dichters, bedoeld als welkomstboek voor vluchtelingenkinderen, die zo in hun moedertaal kennis konden maken met Nederlandse kinderliteratuur.

Na de lezing kunnen er vragen worden gesteld aan de spreekster. Na een pauze is er ook een alternatief voor het gebruikelijke open podium. Deelnemers worden uitgedaagd een gedicht naar het Nederlands te vertalen. Daarvoor heeft de organisatie acht gedichten in verschillende talen uitgekozen. Deze zijn terug te vinden op brummencultuur.nl/moedertaal. De vertalingen kunnen tot uiterlijk 22 februari worden ingestuurd naar taalmarkt@brummencultuur.nl. Er is geen wedstrijdelement, wel komt een selectie van de vertaalde gedichten op de website. Ook leest Marit Törnqvist er na haar lezing een aantal voor.