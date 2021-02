Online infoavond over gezondheid en windenergie

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst gaat aan de slag om lokale voorwaarden voor windmolens op te stellen en organiseert daarom een aantal online informatiebijeenkomsten. Op woensdag 10 februari wordt er gesproken over gezondheid en windenergie. Lex Groenewold en Jaap de Wolf van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vertellen over de relatie tussen windmolens en geluid, gezondheid en gezondheidsbeleving. Geert Draaijers van de Commissie m.e.r. vertelt over hoe gezondheidseffecten worden meegenomen in een milieueffectrapportage. Deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan tot 9 februari via www.bronckhorst.nl/expertavondgezond.

