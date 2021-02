Online gesprek over duurzame energie

REGIO – Inwoners van de Achterhoek kunnen donderdag 11 februari aansluiten bij een online dialoogsessie over keuzes en dilemma’s rond het duurzaam opwekken van energie in de Achterhoek. In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) kan iedereen meedenken en meepraten, in dit gesprek gaat het over de uitgangspunten van de regionale aanpak van duurzame energie. Er is gelegenheid om vragen te stellen, een visie te delen of mogelijke zorgen te uiten. Het gesprek duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.res-achterhoek.nl/inwoners.