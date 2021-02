Online carnaval bij de Heiknüüters

RHEDEN – Omdat door de coronamaatregelen dit jaar het carnaval niet door kan gaan organiseren DJ’s ArJeBe en Dick in samenwerking met Big Noise van de Rhedense carnavalsvereniging De Heiknüüters een digitaal Carnavals- en Valentijnsfeest. Dit vindt plaats op zondag 14 februari vanaf 14.11 uur. Het feest is voor iedereen te volgen via YouTube. Die link hiervoor is vlak voor de uitzending te vinden. Meer informatie en een voorproefje is terug te vinden op de website van de Heiknüüters.