Ombudsteam PvdA Rheden van start

GEM. RHEDEN – Na twee jaar stilte pakt het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid afdeling Rheden en Rozendaal haar activiteiten weer op. Mensen die niet zo goed weten hoe zij een probleem moeten aanpakken, kunnen hier terecht voor hulp. Dat kan een probleem met de gemeente zijn, maar ook Vivare, de belastingdienst, het UWV of een zorginstelling. De leden van het Ombudsteam kunnen doorverwijzen naar de juiste contactpersoon, maar gaan zo nodig ook mee naar het gesprek. Het Ombudsteam zal het probleem niet oplossen, maar helpt inwoners dit zelf te doen.

Het Ombudsteam is vanaf 22 februari bereikbaar via tel. 06 – 19281932. Dit kan op maandag tussen 19.00 en 21.00 uur. Op andere momenten kan een bericht worden ingesproken en wordt de beller zo snel mogelijk teruggebeld. WhatsAppen is ook mogelijk, net als een e-mailtje sturen naar pvdaombudsteamrheden@gmail.com.