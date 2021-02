OBS Oosterhuizen neemt afscheid van juf Janny

OOSTERHUIZEN – Vrijdag 29 januari was de laatste werkdag van juf de Jongh, directeur van OBS Oosterhuizen. Na 40 jaar zet zij een streep onder haar loopbaan in het onderwijs. Het was voor haar bizar om afscheid te nemen van een (bijna) lege school. Gelukkig konden een klein aantal kinderen en wat collega’s op haar laatste werkdag haar verwelkomen met slingers, bloemen, een versierde fiets en taart.

Janny heeft beloofd de eerste dag dat de scholen weer open gaan, naar Oosterhuizen te komen om de kinderen en het team te verwelkomen en gedag te zeggen. Haar officiële afscheid op school is door de sluiting van de scholen uitgesteld en zal op een later tijdstip plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was.