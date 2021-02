Nieuwe wethouder voor Rozendaal

ROZENDAAL – Wethouder Marieke Albricht van de gemeente Rozendaal neemt in de gemeenteraadsvergadering van 9 februari afscheid. In dezelfde bijeenkomst wordt haar opvolger, Simon Warmerdam, benoemd als wethouder namens Rosendael ’74.

Albricht was acht jaar gemeenteraadslid, waarvan zes jaar als fractievoorzitter en daarna 3 jaar wethouder. Ze is naast deze taak altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven en besloten zich hier nu volledig op te gaan richten.

Rozendael’74 heeft in Simon Warmerdam een opvolger gevonden. De Rozendaler wilde zich na zijn pensionering graag maatschappelijk inzetten voor zijn gemeente en bleek met zijn bestuurlijke ervaring een goede kandidaat voor het wethouderschap.