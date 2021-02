GEM. BRONCKHORST – Op 27 januari is in de gemeente Bronckhorst een nieuwe sportgroep voor jongeren van start gegaan. De sportgroep is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 20 jaar, die niet bij een sportvereniging zijn aangesloten. Voor hen is het soms lastig om contacten op te bouwen, bijvoorbeeld door een taalachterstand of omdat ze onzeker zijn. Combinatiefunctionaris Berend Betting verzorgt de sportgroep, waarin gezelligheid en het ontmoeten van nieuwe mensen voorop staat.

Op dit moment is het niet toegestaan om binnen te sporten. Maar buiten op 1,5 meter afstand kan Berend, naast combinatiefunctionaris ook leerkracht bewegingsonderwijs, zeker ook een hele leuke training aanbieden. “Gezelligheid is het belangrijkste, dus je hoeft niet heel goed te zijn in sport. Maar natuurlijk willen we conditioneel wel wat stappen maken met z’n allen”, legt Berend uit.

De eerste proeftrainingen zijn net zoals bij een sportvereniging gratis. De groep traint iedere woensdag van 15.00 tot 16.00 uur. Normaal gebeurt dit in de gymzaal Keijenborg (De Horst), maar nu het buiten is, wordt gekeken waar de meeste jongeren vandaan komen.

b.betting@bronckhorst.nl

Tel. 0575 – 750250