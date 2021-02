Nieuwe bundel Gerard Akse met schilder Matthé van Oostrom

DOESBURG – Dichter Gerard Akse uit Doesburg heeft samen met kunstschilder Matthé van Oostrom uit Gouda een boekje uitgebracht. Onder de titel Ogenschijnlijk publiceren de twee 53 tekeningen met begeleidende teksten.

Matthé van Oostrom is kunstschilder en maakt vooral surrealistische schilderijen. “Tien jaar geleden exposeerden wij al eens samen in de Raadskelder”, vertelt Gerard Akse. “Hij toonde zijn schilderijen, ik maakte daar gedichten bij.” Akse bekent zelf niet direct aangetrokken te zijn tot het surrealisme, maar het werk van Van Oostrom intrigeerde hem. “In zijn werk zit altijd een maatschappij-kritisch tintje. Over hoe wij met de aarde omgaan, hoe we dingen weggooien of hoe we omgaan met leven en dood. En daar kon ik wel wat mee.”

Bij een latere gelegenheid, een expositie in Gouda, viel het oog van de dichter op schetsen van Van Oostrom. “Matthé exposeerde naast zijn grote werken ook kleine tekeningetjes, die de basis leken van zijn schilderijen. Heel eenvoudig, maar heel intrigerend.” Akse stelde een samenwerking voor en gedurende een aantal jaren maakte hij korte teksten bij de tekeningen die Van Oostrom hem toestuurde. Nog steeds maatschappij-kritisch, waarbij de kronkels van het denken en redeneren van de mens worden beschouwd. “Het zijn geen hele gedichten”, legt Akse uit. “Omdat de tekeningetjes zo eenvoudig zijn, past een korte tekst van een paar regels met een poëtische inslag daar beter bij.”

Toen de twee 53 tekeningen en evenzoveel begeleidende teksten hadden verzameld, besloten zij deze te publiceren. Ze maakten er een mooi boekje van, getiteld Ogenschijnlijk, dat voor 15 euro verkrijgbaar is. Online, maar ook in Doesburg zelf bij Boek & Buro. ISBN: 9789403612409.

de marges zijn smal

je zou het niet zeggen, maar

hij is 1 van ons,

de durfal

als het hem lukt boven te komen

wil dat niet zeggen dat

wij hem volgen

je weet maar nooit

je weet wat je hebt