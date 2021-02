Nieuwe bordsponsoren vv Dieren

DIEREN -​​ vv Dieren heeft twee nieuwe bordsponsor mogen verwelkomen.

Installatiebedrijf Stavast heeft zich verbonden aan de club als bordsponsor. Het bedrijf verzorgt

volledige badkamer- of toiletrenovatie.

Eigenaar Gert-Jan Stavast is blij om deze warme club te kunnen ondersteunen. Zelf heeft hij jaren in de jeugd gevoetbald als snelle rechtsbuiten. Bosveld Groente en Fruit bordsponsor vv Dieren

Ook Bosveld Groente en Fruit is een nieuwe bordsponsor van vv Dieren. Bosveld Groente en Fruit biedt een compleet assortiment aan aardappelen, groenten, fruit, kruiden etc.