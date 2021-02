Natuurtuin, solarpark en woningbouw op voormalig hockeyterrein Dieren

DIEREN – Het college van B&W van de gemeente Rheden heeft besloten om voor het voormalig hockeyterrein aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren verschillende functies te onderzoeken. Het college wil het terrein gebruiken voor woningbouw, maar ook kansen geven aan de initiatieven en wensen van de buurt.

Buurtinitiatief Dieren-West wil het gebied graag gebruiken voor een natuurtuin. Omdat het om een groot gebied gaat, heeft het college besloten om een deel van het terrein hiervoor beschikbaar te stellen aan de buurt. Naast een natuurtuin, onderzoekt de buurt welke mogelijkheden er zijn voor een solarpark boven de bestaande parkeerplaats van Sportpark Het Nieuwland. Het college geeft de buurt de ruimte om deze plannen uit te werken in een businesscase.

Er is landelijk een tekort aan woonruimte. In de woonvisie is vastgesteld dat de gemeente Rheden voor 2027 nog 550 nieuwe huizen willen bouwen. Bouwlocaties voor nieuwe woningen zijn schaars binnen de gemeente en moeten worden gevonden binnen de bestaande kernen. Het vrijgekomen terrein, zoals het voormalig hockeyveld, biedt kansen om aan de woonopgave te voldoen. De komende periode gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken voor nieuwbouw op deze plek. Daarbij wordt onder andere gekeken naar vernieuwende woonvormen, zoals tiny houses.

De gemeente gaat de plannen voor woningbouw verder uitwerken in een startnotitie. Voor het deel van het terrein dat niet wordt gebruikt voor woningbouw, mag de werkgroep uit de buurt plannen uitwerken voor een natuurtuin. Een werkgroep uit de buurt gaat een businesscase maken voor het solarpark. De businesscase moet einde van dit jaar klaar zijn. Daarna wordt gekeken naar de haalbaarheid.