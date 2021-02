Natuurmonumenten zoekt Vrijwillige Boswachters

RHEDEN – Sinds de corona-uitbraak is de Nederlandse natuur populairder dan ooit. Daardoor neemt de druk op natuur toe. Door de inzet van vrijwillige boswachters kunnen bezoekers beter worden geïnformeerd en kwetsbare gebieden beter worden beschermd. Natuurmonumenten Veluwezoom wil haar huidige team uitbreiden en is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Vrijwillige boswachters verwelkomen het publiek, deelt natuurervaringen en helpt bezoekers op weg. Natuurmonumenten zoekt enthousiaste, energieke personen met passie voor de natuur, die graag in contact zijn met mensen en die binnen een straal van 25 kilometer vanaf Rheden wonen. Verder is een beschikbaarheid nodig van minimaal 1x per maand in de weekenden en/of schoolvakanties. Diensten worden altijd met z’n tweeën gedraaid. En tenslotte moeten nieuwe vrijwilligers bereid zijn om een korte, interne opleiding te volgen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de voor de digitale informatieavond op 2 maart via: infoveluwezoom@natuurmonumenten.nl of kijk voor meer informatie op nm.nl/vrijwillige-boswachter-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten