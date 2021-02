Natuurmonumenten zoekt vrijwillige boswachters publiek

“Een groene achtergrond is niet nodig, een groen hart is genoeg”

RHEDEN – Volle parkeerplaatsen en afgesloten gebieden. Sinds de coronatijd is natuur in eigen land mateloos populair. Normaliter staan de vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten elk weekend op de Posbank om bezoekers wegwijs te maken en allerlei vragen te beantwoorden maar sinds de lockdown van december zijn zij daar even niet te vinden. De enthousiaste vrijwilligers staan te popelen om weer te mogen beginnen en kunnen, gezien de toenemende populariteit van het natuurgebied, nog wel wat versterking gebruiken.

“Een groene achtergrond is niet nodig, een groen hart is genoeg”, vertelt Jose Lamain, Boswachter Communicatie en Beleven bij Natuurmonumenten. “Momenteel zijn er negen vrijwillige boswachters actief en we kunnen er nog wel zeker negen gebruiken’, licht ze verder toe. Vrijwillige boswachters zijn volgens Lamain de ogen en oren van Natuurmonumenten. “Zij zijn het uithangbord van de vereniging. Elk weekend staan de vrijwillige boswachters met een standje op een centrale plek in het natuurgebied. Ze zijn het aanspreekpunt voor de vele bezoekers.”

Hooglanders

Een van de vrijwillige boswachters is Suzan Wolters uit Brummen. Zij is ruim 2 jaar met veel plezier actief als vrijwillige boswachter. “Ik was op zoek naar iets leuks en kwam deze vacature tegen. Het sluit mooi aan bij mijn deeltijdopleiding bos- en natuurbeheer. Ik vind het ontzettend leuk om mensen op een andere manier door te natuur te laten lopen. Mensen wandelen en weten vaak niet waar ze naar moeten kijken. Als ze na een gesprek tot de conclusie komen dat ze niet meer op dezelfde manier door een bos kunnen lopen, is mijn missie geslaagd.” Soms moet ze bezoekers ook uit een droom helpen. “Een tijdje geleden kwam iemand naar me toe en die vroeg waar de Schotse Hooglanders stonden. ‘Die staan toch altijd op het veld daar?’ vroeg de verontwaardigde bezoeker zich af. Toen Suzan uitlegde dat de dieren zich door een groot gebied kunnen verplaatsen, was de bezoeker weer een stukje wijzer.

Achtertuin

Ook Wytse Doevendans is sinds een jaar trots lid van het vrijwillige boswachtersteam. “Ik had een hele drukke baan en kwam op een leeftijd dat ik wat minder wilde werken. De vacature van Natuurmonumenten sprak me meteen aan.” De Posbank is voor Wytse bijna zijn achtertuin. “Ik heb hier altijd veel hardgelopen en ken het gebied op mijn duimpje. Door het werk als vrijwillige boswachter kan ik iets terugdoen voor de natuur.” Hij geniet vooral van de interactie met de bezoekers. “Vooral de voorwerpen die wij in onze stand hebben staan, zoals een gewei, hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Zij trekken hun ouders mee en dan ontstaan er leuke gesprekken. Het allerbelangrijkste vind ik dat de mensen met een goed gevoel weer naar huis gaan.”

Afwezig

Sinds de strengere coronamaatregelen van december zijn de vrijwilligers afwezig op de Posbank. “We maken bij Natuurmonumenten constant de afweging of de inzet van de vrijwilligers verantwoord is. We kijken of het nog veilig is. Toen het steeds drukker werd, fungeerden zij meer verkeersregelaar dan als boswachter. Toen hebben we ook besloten om tijdelijk te stoppen. We houden de laatste ontwikkelingen in de gaten en hopen dat de boswachters snel weer aan de slag kunnen”, aldus Jose. Ook Wytse en Suzan kunnen niet wachten om weer te beginnen. “We merken dat een hele nieuwe doelgroep de Posbank weet te vinden en juist die groep willen wij zo graag iets vertellen.”

Aanmelden

Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in het werk als vrijwillige boswachter wordt er op 2 maart een informatieavond gehouden. Mensen die daarna nog steeds interesse hebben, kunnen zich aanmelden en mogen dan starten met een kort opleidingstraject. “We zorgen dat de boswachters over alle kennis beschikken die ze nodig hebben om het werk uit te oefenen . Denk daarbij aan gastheerschap, kennis over de omgeving, maar ook veldhulpverlening. Wij vinden het belangrijk dat boswachters hier met zelfvertrouwen staan”, aldus Jose. De boswachters kunnen elke maand deelnemen aan een lezing en er worden regelmatig gezamenlijk activiteiten gehouden. “Het is gewoon hartstikke leuk. Je komt op plaatsen waar je anders misschien niet zou komen”, aldus Suzan.

Aanmelden voor de informatieavond van 2 maart kan door je contactgegevens en een korte motivatie te sturen naar: infoveluwezoom@natuurmonumenten.nl. Of kijk voor meer informatie op nm.nl/vrijwillige-boswachter-veluwezoom. Vrijwillige boswachters dienen binnen een straal van 25 kilometer vanaf Rheden te wonen. Verder is een beschikbaarheid nodig van minimaal 1 keer per maand in de weekenden en/of schoolvakanties. Diensten worden altijd met z’n tweeën gedraaid.