Naaiatelier maakt windstoppers

DOESBURG – Een aantal naaisters van het naaiatelier Kieskleur voor anderstaligen in Doesburg heeft een goede manier gevonden om het koude winterweer het hoofd te bieden. Zo is één van de dames bezig met winterzadelkapjes voor de fiets, zodat het aangenaam is om op te stappen. Andere naaisters gaan op maat tochtstoppers maken voor ramen en deuren, zodat het behaaglijk blijft in huis. In het team van het naaiatelier is daarnaast een breister aanwezig, die kleurrijke haarbanden maakt van wol. Op verzoek kan er ook nieuwe kleding, zoals jassen, rokken, broeken en blouses worden gemaakt. Meer informatie is verkrijgbaar bij Antoinette Hovingh via antoinette.hovingh@gmail.com.