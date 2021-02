Naaiatelier in coronatijd

DOESBURG – Het naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg blijft ondanks de lockdown actief. Via de groepsapp delen de deelnemers lief en leed met elkaar. De activiteiten vinden nu plaats bij de anderstaligen thuis, waar ze in opdracht mooie en nuttige spullen vervaardigen. Naast mondkapjes worden er nu ook vlaggenslingers gemaakt van vele fleurige stoffen. Een deelneemster uit Pakistan is zo bedreven achter de naaimachine dat ze ook kleding op maat kan maken voor iedereen die dat wil. Meer informatie is te verkrijgen via antoinette@stulp.net.