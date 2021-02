MVT zoekt extra handen

RHEDEN/ROZENDAAL – Bij MVT (mantelzorg en vrijwillige thuishulp) Rheden en Rozendaal was het een periode wat stiller als het gaat om hulpvragen van inwoners. Na de laatste nieuwe richtlijnen van de overheid ziet MVT echter weer een duidelijk toename van hulpvragen met betrekking tot het dagelijks leven. Met name van mensen die zich erg eenzaam voelen en heel graag bijvoorbeeld een keer per week een bezoekje zouden ontvangen, een wandeling willen maken, samen een spelletje spelen of iets creatiefs ondernemen. Even afleiding en menselijk contact. Een mevrouw vertelde: “Er komt hier zelfs geen spin op bezoek.” Ook hulp bij boodschappen doen of kleine klusjes in huis is welkom.

Deze nieuwe extra behoefte aan contacten en hulp door het voortduren van alle beperkende maatregelen vraagt om extra inzet. Veel inwoners die nu door omstandigheden minder werken of thuiswerken zijn wellicht in de gelegenheid om tijdelijk extra hulp te bieden. Ook jongeren zijn van harte welkom. MVT biedt de vrijwilligers uiteraard de benodigde ondersteuning en dat wat nodig is aan beschermingsmiddelen in het kader van Corona.

Voor nadere informatie en aanmelding kan men bellen op werkdagen tussen 9.30 – 11.30 uur, tel. 026-3707070 of mailen naar info@mvtrheden.nl.

www.mvtrheden.nl