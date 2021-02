Monitor Bezoekersdrukte in de race voor internationale prijs

REGIO – De Monitor Bezoekersdrukte Gelderland is uitgeroepen tot één van de finalisten in de categorie Covid & Tourism Strategy Award van de Green Destinations Stories Award. De gemeente Nijmegen, die sinds 2018 in het bezit is van een Golden Green Destinations Award, heeft dit project van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen voorgedragen. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de internationale reisbeurs ITB Berlin 2021, die dit jaar online plaatsvindt van 10 tot en met 14 maart.

De Covid & Tourism Strategy Award is dit jaar nieuw toegevoegd. Deze is bedoeld voor groene bestemmingen die een effectieve strategie hebben geïmplementeerd om toerisme ten tijde van corona zo verantwoord mogelijk te laten zijn.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen ontwikkelde in opdracht van provincie Gelderland de monitor bezoekersdrukte. Een tool die liet zien op welke plekken het deze zomer groen (rustig), oranje (gemiddeld) of rood (druk) was.

In totaal werd de monitor bezoekersdrukte bijna 500.000 keer geraadpleegd. Er werden 627 gebruikers gevraagd naar hun ervaringen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de gebruikers 88 procent, drukke – ofwel de rood of oranje gemarkeerde locaties – hebben vermeden. Zij besloten één van de voorgestelde alternatieve ‘groene’ locaties te bezoeken, op een ander tijdstip naar de gewenste locatie te gaan of thuis te blijven. 94 procent van de respondenten geeft aan de monitor te willen blijven gebruiken. Niet alleen tijdens, maar ook na corona.