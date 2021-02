Minder zaken PvdA-ombudsteam in 2020

BRUMMEN/EERBEEK – Het PvdA-ombudsteam Brummen-Eerbeek zegt in haar jaarverslag dat in 2020 het aantal te behandelen zaken drastisch is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens het secretariaat is dat waarschijnlijk te wijten aan de corona pandemie.

“Dat zal zeker het geval zijn door het ontbreken van persoonlijke contacten. En dat heb je nu eenmaal nodig als ombudsteam. Hierbij gaan wij altijd met twee leden op bezoek bij de aanvrager en dat is nu onmogelijk. Mensen die het even niet meer zien zitten door het oerwoud van regels en wetten zullen nu ook in deze even pas op de plaats maken”, denkt secretaris Hans van Spanje, ex-Brummenaar en nu woonachtig in Zutphen. Ook betreurt het ombudsteam in haar jaarverslag het vertrek van Cathy Sjerps als juridisch deskundige. Sjerps heeft namens de PvdA zitting genomen in het college van B & W. Een vervanger voor Sjerps is nog niet gevonden.

“Waarschijnlijk vanwege de corona-maatregelen die werden uitgevaardigd waren de aanmeldingen ten opzichte van voorgaande jaren met tweederde verminderd”, staat in het jaarverslag. De huidige samenstelling van het team is nu: Cor Flore (coördinator), Fatma Tunc, Dinie de Vries-Maatman en Bruno de Vries (PR) allen uit Eerbeek, Betty Smith uit Brummen en Hans van Spanje uit Zutphen, die het secretariaat beheerd.

Het geringe aantal aanmeldingen betroffen onder ander een kwestie Bestemmingsplan inzake een tweede woning. Al meer dan 30 jaar een bestaande situatie, Onduidelijkheid vergoeding traplift, Toewijzing seniorenwoning, Instandhouding invalidenparkeerplaats, keuring in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (een zeer langdurige kwestie) en bijvoorbeeld een discussie met Circulus Berkelmilieu. Verder werd het Brummense/Eerbeekse team nog geconsulteerd door andere ombudsteams uit de regio over de werkwijze van het PvdA-team in de gemeente Brummen. Dit PvdA-team kreeg volgens het jaarverslag signalen dat de aanvragers in het algemeen deze hulp zéér hebben gewaardeerd. “Zij zal dan ook met het nodige enthousiasme haar werkzaamheden voortzetten. Het blijkt nog steeds nodig te zijn.”

Voor aanvragen en/of informatie kunnen alle inwoners van de gemeente Brummen mailen naar: ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com