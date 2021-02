Michelle uit Velp wil ‘klein beetje blijdschap’ brengen met happy stones

VELP – Op steeds meer plekken in het land duiken vrolijk gekleurde steentjes op. Deze zogenaamde happy stones zijn inmiddels een ware rage geworden. Michelle uit Velp bracht deze nieuwe trend naar de Veluwezoom. Ze begon samen met haar moeder met het beschilderen van stenen, maar haar enthousiasme werkt aanstekelijk, inmiddels sluiten steeds meer fanatiekelingen aan om de steentjes te versieren en te verstoppen in de regio. Allemaal met als doel om een beetje blijdschap te brengen in donkere coronatijden.

Michelle Hennekes kwam met happy stones in aanraking toen zij haar hobby geocaching uitoefende. Dit is een buitensport en spel waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon om ergens ter wereld een zogenoemde cache (verstopplaats) te vinden. “In zo’n cache vond ik mijn eerste happy stone. Op de steen stond een link naar een Facebookpagina en kwam erachter dat de steen die ik gevonden had al een behoorlijke reis door half Nederland had gemaakt.” Michelle vond het initiatief zo leuk dat ze een Facebookpagina voor de regio Veluwezoom aanmaakte en ze begon samen met haar moeder aan het beschilderen van de steentjes.

“Ik verstopte de steentjes op verschillende plekken in vooral Dieren en Velp, maar ook weleens in Rheden. Overal en nergens leg ik ze neer, alleen niet in winkels. Voor winkels zoals in de Hoodstraat en Velp en op het Callunaplein juist wel.” Michelle gaat dan ook bijna niet meer op pad zonder een steentjes. “Ik heb er altijd wel een paar in mijn jaszak zitten die ik ergens neer kan leggen.” Dat neerleggen doet ze onopvallend en dat voelde de eerste keer wel een beetje gek, vertelt ze. Maar inmiddels is ze er erg handig in geworden om dit ongemerkt te doen.

Van de stenen die Michelle verstopte, is slechts een handjevol teruggemeld via Facebook, maar dat vindt ze niet erg. “Het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien als iemand blij is met een steen en dat via Facebook laat weten, maar dat hoeft niet. Het gaat om het plezier van het maken en het vinden. De vinder van de steen mag ook zelf bepalen wat hij met de steen doet. Een paar dagen bewaren en dan verder laten zwerver of houden, het mag allemaal.”

Michelle merkt wel dat de happy stones aanstekelijk werken. “Inmiddels zijn er in ons gebied 10 tot 15 makers van happy stones. Vaak zijn het mensen die een steentje vinden en dat zo leuk vinden dat ze hetzelfde gaan doen. Sommige makers maken zelfs Bob Ross-achtige tekeningen op de steentjes. Maar een versiering kan ook heel simpel zijn. Wel is het belangrijk dat er geen glitters of losse onderdeeltjes zoals oogjes gebruikt worden, die kunnen in natuur belanden.”

Michelle is vastberaden om nog heel veel mensen blij te maken maar de vrolijke steentjes. “We leven in een moeilijke tijd, je kunt en mag niks en alles zit dicht. Voor sommige mensen kan dit deprimerend zijn, dan kan het vinden van een klein steentje veel betekenen.”

Foto: Han Uenk

Facebook: Happy Stones VZ