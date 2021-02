Metamorfose aan de Loddero

DOESBURG – Aan de Loddero in Doesburg heeft sinds mensenheugenis een supermarkt gestaan. Welke bewoner van de Molenvelden haalde niet daar de boodschappen of liet ze thuisbezorgen. Ook de rijdende winkelwagen was tot voor kort een bekend fenomeen. Nu is de winkel afgebroken en zijn er nieuwe huizen gebouwd op het terrein, Een heel ander aanzicht; een stukje nostalgie is weg. De omwonenden hebben de verandering dagelijks meegemaakt, maar mensen die hier niet regelmatig komen, zullen versteld staan dat hier, in toch relatief korte tijd, vijf huizen zijn gebouwd en (gedeeltelijk) al zijn opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Foto: Hanny ten Dolle