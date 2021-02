Meer informatie over nieuwe donorwet

DIEREN – Bibliotheek Veluwezoom verzorgt op dinsdag 16 februari een online informatiebijeenkomst over de nieuwe donorwet. Deze is per 1 juli 2020 ingegaan. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente komen daarmee in het Donorregister. Iedereen kan zelf aangeven of hij wel of geen donor wil worden.

Angela Lach, donorcoördinator van verschillende ziekenhuizen, legt in de digitale bijeenkomst uit wat orgaan- en weefseldonatie is. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over hoe zij hun keuze in het Donorregister kunnen invullen. De bibliotheek benadrukt dat zij geen standpunt inneemt over orgaandonatie, maar informatie wil verstrekken, zodat mensen zelf een weloverwogen keuze kunnen maken en deze kenbaar kunnen maken. De bijeenkomst duurt circa 1 uur en is gratis.

De bijeenkomst is online. Mensen die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of door te bellen met Alberdine Tesink, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, tel. 06 -10139493. Mensen die niet goed weten hoe online deelnemen werkt, kunnen daarbij ook ondersteuning krijgen.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/donorregistratie