Meer corona-compensatie voor maatschappelijke organisaties Bronckhorst

REGIO – Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben besloten nog eens 350.000 euro beschikbaar te stellen gesteld voor maatschappelijke organisaties die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Dit komt bij de in juli vastgestelde 101.000 euro.

Van het totaalbedrag van 451.000 euro is 53.000 euro reeds beschikt. De gemeente zet in totaal 200.000 euro in voor de afhandeling van de aanvragen in het najaar van 2020. 100.000 euro wordt beschikbaar gesteld voor nieuwe aanvragen en 100.000 euro wordt gereserveerd voor overige maatschappelijke partijen en de zorg voor verenigingen op de middellange termijn. Het extra geld komt uit de coronasteun van het Rijk.

Van 1 september tot 18 oktober konden verenigingen en organisaties die te maken hebben met (financiële) problemen als gevolg van de coronamaatregelen een aanvraag doen voor financiële compensatie en/of ondersteuning. 33 Verenigingen hebben dat gedaan. De aanvragen overstegen ruim de beschikbare 48.000 euro, maar inmiddels zijn er meerdere middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties. Daarom is nu besloten om niet 48.000 euro, maar 200.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste groep aanvragen uit september/oktober 2020.

Een voorwaarde voor de aanvraagprocedure in het najaar van 2020 was dat verenigingen een accommodatie in eigendom hadden of in beheer. Inmiddels duurt de coronacrisis helaas voort. Daardoor ondervinden ook verenigingen en organisaties zonder eigen accommodatie in sommige gevallen last van de crisis. Voor deze groep komt op korte termijn een nieuwe mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen. Verenigingen krijgen bericht van de gemeente als de aanvraagronde start. Voor deze ronde is in totaal maximaal 100.000 euro beschikbaar.

De overige 100.000 euro is bestemd voor andere maatschappelijke en culturele partijen en om de corona-effecten op middellange termijn op te vangen.