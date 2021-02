Meepraten over lokaal zon- en windbeleid in Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen wil dit jaar stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en nodigt inwoners uit mee te praten over een lokaal zon- en windbeleid. Iedereen kan meedenken over bijvoorbeeld locaties voor zonneparken of windmolens en hoe dit er uit zou kunnen zien. Om hierover in gesprek te gaan, wordt dinsdag 2 februari een informatiebijeenkomst gehouden.

De gemeente heeft het afgelopen jaar al veel inbreng van inwoners gekregen voor de concept Regionale Energie Strategie (RES). Nu wordt gekeken naar de lokale doorvertaling daarvan, een pakket met wensen en eisen waar initiatieven binnen Brummens grondgebied aan moeten voldoen. Dat biedt straks duidelijkheid aan inwoners en aan initiatiefnemers. Hoe wordt er omgegaan met lokaal eigendom, afstanden tot een windmolen of zonnepark, inpassing in de omgeving en het betrekken van bewoners?

Deze vragen staan centraal in de digitale informatiebijeekomst op dinsdagavond 2 februari. De inloop start om 19.15 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@brummen.nl.