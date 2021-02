Meepraten over kader Samen Energie Opwekken in Rheden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden is bezig met het opstellen van het beleidskader Samen Energie Opwekken. Hierin komen de spelregels te staan voor het duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld door middel van zonnevelden en windmolens. De gemeente vraagt inwoners om hun reactie op de concept-documenten.

Niet alleen de mogelijke locaties voor energie-opwekking door middel van zonnevelden en windmolens is van belang, ook dient de gemeente vast te leggen aan welke eisen de samenwerking tussen een initiatiefnemer, omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente moet voldoen. En zeker ook hoe aan die eisen voldaan kan worden. Dit soort voorwaarden worden opgenomen in het beleidskader Samen Energie Opwekken, waarvan het college een concept heeft gepresenteerd.

De gemeente het belangrijk dat projecten voor zonnevelden en windenergie samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden worden opgestart en uitgevoerd. Zij wil daarom de volgende uitgangspunten opnemen in het beleidskader en de handreiking. Zo moeten alle belanghebbenden bij een project voor een zonneveld of windmolen(s) goed worden geïnformeerd, mee kunnen denken en invloed kunnen uitoefenen op de te nemen besluiten. Bij ieder project voor een zonneveld of windmolen(s), moet een redelijk deel van de opbrengst ten goede komen aan de omgeving.

Dorus Klomberg, wethouder Duurzaamheid en Klimaat: “We moeten allemaal ons steentje bijdragen om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Ook het opwekken van duurzame energie moeten we samen realiseren. Daarom is het belangrijk dat we bij het opstellen van de kaders weten hoe onze inwoners hierover denken. Uw inbreng en bijdrage is daarom erg belangrijk!”

In mei van dit jaar buigt de gemeenteraad zich over de stukken en neemt zij hierover een besluit. Voordat het zover is biedt de gemeente haar inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid de conceptdocumenten te lezen en daarop te reageren. Op www.rheden.nl/seo zijn de documenten te vinden. Inwoners en andere belangstellenden kunnen hun reactie en inhoudelijk input, suggesties en ideeën over de inhoud tot en met zondag 14 februari mailen naar energiek@rheden.nl.