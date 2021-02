Loenermark valt in de prijzen

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark uit Loenen is door de VriendenLoterij benoemd als een van de Clubs van de Week en heeft daarmee een bijdrage van 5000 euro gekregen. Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Ook Loenermark heeft zich aangemeld om mee te doen aan de actie. Loenermark gaat het geld gebruiken om het verwarmingssysteem in het clubgebouw te optimaliseren door het installeren van een zoneregeling in combinatie met slimme thermostaten in het gehele clubgebouw met als doel energie te besparen en duurzamer te worden.