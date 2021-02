Loenense Waterval staat droog tijdens onderhoud

LOENEN – Op de eerste fraaie voorjaarsdag van het jaar kwamen honderden bezoekers tevergeefs naar de Loenense waterval. Er stroomde geen druppel water door de vier vallen. Reden van de droogstand was onderhoud aan de bovenloop De Vrijenbergspreng, die naar de waterval stroomt.

Het Waterschap Vallei en Veluwe brengt in deze periode nieuwe beschoeiing aan. Dit is nodig om uitspoeling van de oevers te voorkomen. Ook wordt de bodem voorzien van een nieuwe leemlaag. Dit gebeurt om lekken van water te voorkomen. De verwachting van het Waterschap is dat vanaf 15 maart weer permanent stromend water in de waterval te zien is.

De teleurgestelde bezoekers hadden begrip voor de uitleg die het Waterschap keurig bij de waterval had aangeplakt. En ook zonder stromend water vermaakte de jeugd zich er prima. Nu konden ze lekker door de waterval lopen en sommigen maakten van de vallen zelfs een klimwand. Sommige bezoekers namen zich voor over een paar weken nog eens terug te komen op dit mooie plekje.

Overigens zagen de vele wandelaars wel water onderin de spreng stromen. Onderin is een welbron die veel water geeft. Daardoor heeft de Veldhuizersprengm zoals het tweede deel naar het kanaal heet, nog stromend water.

Het was zaterdag en zondag erg druk op deze bezienswaardigheid . De parkeerplaats was overvol. Daarmee werd weer bewezen dat de wens van Dorpsraad Loenen Zonnedorp om de parkeergelegenheid te vergroten een dringende noodzaak is. De raad wil ook meer voorzieningen op deze plek.

Foto: Martien Kobussen