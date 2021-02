Loenen: zorgvuldigheid gaat vóór snelheid bij zonneparken

LOENEN – De gemeente Apeldoorn heeft bekend gemaakt hoe men omgaat met de verschillende initiatieven voor zonneparken in de gemeente. Een aantal plannen wordt uitgesteld, maar het initiatief van Solar Century voor een zonnepark aan de Molen-Allee in Loenen mag van de gemeente doorgaan met de vergunningsaanvraag. In dit proces toetst de gemeente of het plan voldoet aan de spelregels die hiervoor zijn opgesteld in het Apeldoornse afwegingskader Zon op Land.

Belangrijke voorwaarde in dit kader zijn dat er lokaal draagvlak is en de omgeving, dorp of buurt, kan deelnemen in het zonnepark, zodat omwonenden niet alleen de lasten, maar ook de lusten hebben en de opbrengsten niet naar buitenlandse investeerders verdwijnen. Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzocht hoe burgers via burgerpanels eerder en beter betrokken kunnen worden bij windmolens en zonneparken. Daar is wat Loenen betreft inderdaad behoefte aan met het oog op de energietransitie en alle plannen in de regio. Zorgvuldigheid gaat hierbij vóór snelheid.

Energiebesparing

In Loenen is men al een aantal jaren bezig met de energietransitie. Organisaties als de vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp, Energie Coöperatie Loenen, Loenen Energie Neutraal en Duurzame Projecten Loenen hebben hiertoe hun krachten gebundeld in Loenen Energie. De focus ligt in Loenen op energiebesparing, zonnepanelen op gebouwen en het ontwikkelen van een slim energie-managementsysteem.

Voordat Loenen Energie zich gaat beraden of men wel of niet deelneemt in een individueel zonneproject, zoals gedaan is bij het dak van Thomassen, bepalen ze eerst de eigen spelregels. In dit afwegingskader spreken zij af hoe men omgaat met plannen voor zonnevelden in Loenen en omgeving. Men heeft te maken met het akkoord van Parijs en ook in Loenen zullen zij daar hun deel aan moeten bijdragen.

Zonnevelden

“Er is al veel bereikt in Loenen aan zonnedaken, maar er is meer nodig. Het is belangrijk dat we bepalen hoe zonnevelden zijn in te passen in het landschap en hoeveel hectares dat mogen zijn. We kijken daarbij naar de zogenoemde ‘zonneladder’, waarin wordt gesteld dat de voorkeur uitgaat naar zon op dak en het ontzien van landbouw- en natuurgronden. Mocht het komen tot zon op land dan is er nog de gedragscode ‘Zon op Land’ van zeven natuurorganisaties en Holland Solar. In deze code staan landschap en participatie hoog op de agenda. Daarnaast gaan we aan de slag om goede kaarten te maken van het lokale landschap met het oog op bodemkwaliteiten en inpasbaarheid”, aldus Loenen Energie.

Lokaal gedragen

De Dorpsraad Loenen Zonnedorp roept betrokken Loenenaren op om mee te denken over een goed lokaal gedragen plan op basis van degelijke informatie, constructieve discussies en evenwichtige afwegingen. Men heeft de gemeente gevraagd dit proces te steunen en hier rekening mee te houden. Op basis daarvan kan dan niet alleen het plan Molen-Allee, maar ieder toekomstig initiatief van zonnevelden getoetst worden op inpasbaarheid en draagvlak.

De informatie- en inspraakbijeenkomsten staan gepland op dinsdag 23 februari van 19.30 tot 21.30 uur en dinsdag 9 maart van 19.30 tot 21.30 uur. In verband met de coronamaatregelen zullen deze bijeenkomsten online plaatsvinden. Aanmelden voor de informatie-inspraakbijeenkomst kan op: secretaris@loenenzonnedorp.nl Na aanmelding ontvangt men een link en gebruiksaanwijzing om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.