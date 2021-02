LOENEN – Momenteel gaat er geen dag voorbij waarop niet gesproken wordt over de noodzaak, kansen en mogelijkheden voor verduurzaming. Er is nu bij Loenen Energie Fonds voldoende geld in de pot om weer tientallen projecten te kunnen helpen met de financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Naast zonnepanelen en diverse vormen van isolatie kan men tegenwoordig ook terecht bij het fonds voor bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler, als alternatief voor verwarmen met aardgas. Meer info en subsidie aanvragen kan via www.loenenenergie.nl, klikken op subsidie.