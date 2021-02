Lentekriebels bij pupillen vv Dieren

DIEREN – Ruim 75 pupillen van vv Dieren hebben zaterdagochtend 20 februari in heerlijke temperaturen gevoetbald. De leden van de Dierense voetbalvereniging waren te gast op de beachvelden van Volleyvalvereniging REBO ERA Makelaars Rebelle.

De groep werd in tweeën opgedeeld, waarbij de ene groep ging beachvoetballen en de andere groep op het hoofdveld partijvormen ging spelen. Na drie kwartier werd er gewisseld. Na afloop was iedereen het erover eens dat ook dit weer een enorme leuke en geslaagde activiteit was, maar ook dat voetballen in het zand toch ook veel zwaarder is dan op het vlakke kunstgrasveld.

Komende zaterdag 27 februari zijn de junioren van vv Dieren te gast bij de volleybalvereniging.

Foto: Christa Heine Fotografie