Lariksschorskever slaat toe in Loenens bos

LOENEN – De lariksschorskever heeft in Loenen flink toegeslagen. Het insect heeft in een bosje aan de Groenendaalseweg zo huisgehouden dat het moest worden gekapt.

Rond 2019 heeft de lariksschorskever genadeloos toegeslagen in vele bossen. Vooral op de Veluwe was het insect actief. Vorig jaar waren al vele bomen te zien met gele takken en vele moesten worden gekapt. Ook de lariksen in het bosje aan de Groenendaalseweg, ongeveer een hectare groot, kregen de kever op bezoek. Bijna alle bomen werden aangetast en kort geleden zijn alle bomen gekapt.

De lariksschorskever is zo’n 5 millimeter groot en leeft uitsluitend op en in lariksen. De kevers boren in het voorjaar gangen in de lengterichting van takken en twijgen van de lariks en in de stammetjes van jonge lariksen. Ze leggen eitjes in nisjes die loodrecht op de hoofdgang staan. De larven uit de eitjes verlengen al vretend de nisjes tot gangen die ook loodrecht op de hoofdgang staan. Zo ontstaat het kenmerkende geveerde patroon.

Lariksschorskevers verraden hun aanwezigheid door gelig boormeel op de stam of takken, bruin verkleurde boomkronen, het verlies van naalden en het afvallen van de bast. De letterzetter vertoont wat de aanwezigheid betreft dezelfde kenmerken. Kenmerkend voor de schade van de lariksschorskever zijn de grote hoeveelheid afgeknapte takken rond de stam van de lariks. Door de aantasting van de larven van de kever verzwakken de takken en twijgen waardoor ze onder het eigen gewicht afbreken.

De lariksschorskever overwintert als kever in de strooilaag; pop en larve overwinteren onder de bast van de lariks.

Bron: plantenplagen.nl

Foto: Martien Kobussen

Fotobijschrift: Het gekapte hout van de lariksbomen ligt gereed om afgevoerd te worden