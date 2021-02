Kloostertuin flink op de schop

DOESBURG – Een gedeelte van de parkeerplaats Kloostertuin is al behoorlijk op de schop genomen. Alle stenen zijn verwijderd en het grondwerk voor de nieuwe parkeerplaatsen in volle gang. Voor de kinderen was het wel even schrikken dat het speeltuintje nu weg is, maar volgens de plannen komt er een nieuw speeltuintje terug. Het is voorlopig voor bezoekers van de Kloostertuin nog wel even behelpen, want door de reconstructie zal er soms even gewacht moeten worden voor er doorgereden kan worden. Maar daar krijgen de inwoners dan ook een heel mooi parkeerterrein met meer plaatsen voor terug.

Foto: Hanny ten Dolle