BRUMMEN – Een grote verrassing voor Jorick en Lisa uit Brummen. Zij hebben in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 1 miljoen euro gewonnen. BankGiro Loterij-ambassadeur Albert Verlinde verraste de winnaars onlangs middels een videogesprek. Jorick en Lisa reageren enthousiast: “Dit is ongelofelijk! We willen een leuk huis en een ruime auto kopen. Verder willen we graag naar Portugal als het weer kan.”

Foto: Jurgen Jacob Lodder