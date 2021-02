Joop Huisman met de arreslee eropuit

KLARENBEEK – Veehandelaar Joop Huisman uit Klarenbeek is een echte dierenliefhebber. Hij houdt vooral van paarden en schapen. Vooral met zijn trekpaard, een zware Bels, gaat hij graag aan de gang. Hij doet er allerlei boerenwerk mee, zoals ploegen, graan en hooi vervoeren, maar ook ritjes maken. Huisman kwam op het idee om er nu bij de zware sneeuwval, toepasselijk, met arreslee op uit te trekken. Hij haalde de Bels van stal en wist aan een echte arreslee te komen. Het paard had hier totaal geen moeite mee want de slee glijdt prima over de sneeuw.

In Klarenbeek,Lieren en omgeving maakte Huisman een tochtje met de slee. Menigeen zette de arreslee even op de foto, want dit plaatje is maar zelden te zien. Zolang het winterweer blijft en de sneeuw blijft liggen, wil Huisman eropuit. Flink aangekleed kan hij de koude wel aan.