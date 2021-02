Jolanda Heuting viert 25-jarig jubileum bij Brummense bibliotheken

BRUMMEN – Jolanda Heuting vierde onlangs haar 25-jarig jubileum bij de Bibliotheek Brummen|Voorst. Jolanda begon haar carrière op de Bibliobus, waarmee ze heel Gelderland doorreed en werd weldra het nieuwe aanspreekpunt in de vestiging in Brummen.

Voordat Jolanda bij de Bibliobus aan het werk ging, runde zij samen met haar zus een cafetaria. Toen zij die zaak verhuurden en Jolanda wel weer aan het werk wilde, werd zij benaderd door de Bibliobus, omdat zij een groot rijbewijst had. “Zo ben ik in de bibliotheekwereld terecht gekomen. Van 1994 tot 2013 heb ik op de bus gereden en ben toen ondertussen ook een dag per week in de vestiging in Eerbeek gaan werken. Vanaf 2013 ben ik gestopt op de bus en ben ik in de drie vestigingen gaan werken, waarvan de laatste jaren helemaal in Brummen”, vertelt Jolanda.

Het werk ziet er inmiddels wel wat anders uit dan in de eerste jaren dat zij dit deed. “Toen ik in Eerbeek begon, hadden we nog een balie waar mensen de boeken moesten inleveren. Die moesten wij dan innemen en inscannen. Je mocht verder nog niet de mensen helpen en adviseren. Dat vond ik wel jammer.” Langzaamaan is dat helemaal veranderd en na een module Informatie en Advies kon Jolanda ook aan de slag om mensen te adviseren. Daarna volgde ze nog de module Presentatie en Promotie, waarmee ze groepen kon ontvangen in de bibliotheek en klassenbezoeken kon doen. “Tegenwoordig is er veel meer selfservice en kijk ik vooral of klanten hulp nodig hebben. Ik werk nu in de vestiging in Brummen, ben coördinator van de gastheren en gastvrouwen en zit in het team Jeugd. In mijn werk vind ik vooral het contact met de mensen erg fijn. Daarbij geniet ik ervan als je ze beter kent dat je op een gegeven moment weet in welke boeken ze interesse hebben. Het is mooi als een klant blij weggaat. En natuurlijk zijn mijn collega’s erg belangrijk. Ze staan altijd voor je klaar. We zijn een heel hecht team.”

Terugkijkend op 25 jaar bibliotheekwerk heeft Jolanda veel meegemaakt. “Ik vind het werk gewoon erg leuk, óók alle veranderingen die plaatsvinden”, vertelt ze. “Ik herinner me de verhuizing van de vestiging in Eerbeek naar de nieuwe locatie. Dat was leuk om mee te maken. Wat ik ook interessant vond is om mee te werken aan de nieuwe inrichting in Brummen en daar wat inspraak in te hebben.”

Ook in deze coronaperiode blijft Jolanda met plezier naar haar werk gaan. “Mensen vinden het heel fijn dat we de AfhaalBieb hebben, zodat zij nog gewoon boeken kunnen lenen. We merken dat het heel erg gewaardeerd wordt. De dagen vliegen voorbij. Het is heel dankbaar werk!”