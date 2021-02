Jeugd van vv Dieren leeft zich uit in bootcamp

DIEREN – vv Dieren houdt de jeugd in deze tijden wel bezig. Op zaterdag 30 januari was het eerst de beurt aan de 75 junioren om een bootcampclinic te volgen bij Lomar Sportvilla en zaterdagochtend waren bijna 100 pupillen aan de beurt. Sommigen hadden ook nog vriendjes of vriendinnetjes meegenomen, dus het was een drukte van belang.

Onder leiding van instructeurs Sjoerd Verlaan en Wybren Kalsbeek gingen de jonge voetballertjes enthousiast aan de slag met de uitdagende oefeningen. De ene helft van de pupillen begon met bootcamp, de andere voetbalden op het veld van vv Dieren. Halverwege werd er gewisseld. Na 1,5 uur gingen de kinderen moe, maar vooral ook enthousiast en voldaan huiswaarts.

Naast de reguliere voetbaltrainingen voor de jeugd, die doordeweeks nog steeds plaatsvinden, verzorgt de vereniging elke zaterdagochtend een andere activiteit voor haar jeugdleden. Zo staat er voor zaterdag 13 februari een kickboksclinic op het programma voor de junioren, gaan de pupillen op 20 februari beachvoetballen en is diezelfde activiteit op 27 februari voor de junioren. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.vvdieren.nl.

Uiteraard zijn ook kinderen die nog geen lid zijn van vv Dieren van harte welkom bij deze clinics. Ze kunnen gewoon met een vriendje of vriendinnetje meekomen of zich aanmelden via info@vvdieren.nl.

Foto: Christa Heijne / www.christa-fotografie.nl