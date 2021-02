Inzameling oud ijzer gaat door

LOENEN – Zaterdag 27 februari is er weer een inzameling van oud ijzer door de vrijwilligers van de Protestantse Kerk en St. Antonius Abt-kerk in Loenen. Van 10.00 tot 12.00 uur kan iedereen die oud ijzer kwijt wil terecht op het terrein van het bouwbedrijf Derksen op de hoek van de Vrijenbergweg en Hoofdweg. Er kan van alle soorten metalen gebracht worden. Niet alleen oud ijzer, maar ook oude fietsen, kabels en nog veel meer wat men al zo lang in de schuur bewaard heeft. Wie in Loenen en omgeving niet in de gelegenheid is om de spullen te brengen of voor wie de grootte of gewicht een probleem is, kan bellen naar Ap Kobussen, tel. 055-5051136 of Jan Nijhof, tel. 055-5051028. Zij komen het graag halen. De opbrengst komt ten goed aan de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke parochie van Loenen.