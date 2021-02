Inspirerende filmpjes: help jongeren sterker te maken

GEM. RHEDEN – In de gemeente Rheden maken relatief veel jongeren gebruik van jeugdzorg. Maar er zijn ook veel jongeren met wie het goed gaat. Daarom heeft de gemeente Rheden tien inspiratiefilmpjes gemaakt. De filmpjes laten zien wat jongeren nodig hebben om gezond en veilig op te groeien en welke rol volwassenen hierin kunnen spelen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Hoewel de meeste kinderen zich als vanzelf ontwikkelen en opgroeien, zijn er voor sommigen wat meer hobbels op de weg. Zij kunnen wat hulp uit hun omgeving gebruiken en enkelen van hen komen bij jeugdzorg terecht. Door ondersteuning van mensen om het kind heen, is de gang naar professionele hulp niet altijd nodig. Daarom start de gemeente Rheden een campagne die gericht is op preventie.

Om erachter te komen wat kinderen en jongeren nodig hebben om gezond en veilig op te groeien, is de gemeente in gesprek gegaan met Rhedense jongeren en volwassenen. Wie en wat heeft ervoor gezorgd dat zij zich ontwikkelen tot wie ze nu zijn?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft hier jarenlang onderzoek naar gedaan en heeft tien beschermende factoren beschreven die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen en tegenwicht bieden aan risico’s waaraan zij worden blootgesteld. Voorbeelden van deze factoren zijn sociale binding, een goede tijdsbesteding en waardering van positief gedrag.

De gemeente Rheden heeft onder de naam ‘Wie maak jij sterker?’ een serie van tien inspirerende video’s gemaakt, gebaseerd op deze factoren. Ieder filmpje is eigenlijk een praktijkvoorbeeld van een beschermende factor en laat zien dat er veel kennis en inzicht aanwezig is om jongeren sterker te maken. Want iedereen die te maken heeft met kinderen of jongeren kan een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat jongeren opgroeien met een positief zelfbeeld of gemotiveerd naar school gaan?

In de korte filmpjes vertellen Rhedense jongeren wat hen bezig houdt, wat hun doelen zijn en welke mensen om hen heen hiermee helpen. Onder andere leerkrachten, pleegouders en een werkgever uit onze gemeente leggen uit op welke manier zij proberen jongeren zelfvertrouwen te geven, te motiveren en te begeleiden zodat zij lekker in hun vel zitten. De filmpjes zijn te zien via de social media-kanalen van de gemeente Rheden.

De gemeente hoopt met de filmpjes mensen te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Marc Budel, wethouder Jeugd: “Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de rol die hij kan spelen in het leven van een jongere in zijn omgeving en hoe waardevol die rol kan zijn voor zijn of haar ontwikkeling. Zeker in deze coronatijd hebben jongeren dit extra nodig. Het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat hier zeker op. Als we ervoor zorgen dat jongeren lekker in hun vel zetten, geeft dat meer zelfvertrouwen en staan ze steviger in het leven!”