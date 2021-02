Informatiebord bij street art op de Bleek

DOESBURG – Wethouder Arthur Boone van gemeente Doesburg en kunstenares Rosalie de Graaf (Roos Art) onthulden woensdag 27 januari een informatiebord dat geplaatst is bij de street art op de Bleek in Doesburg. Dit najaar maakte Rosalie, in opdracht van de gemeente en Achterhoek Toerisme, een kunstwerk op het elektriciteithuisje van netbeheerder Lander. Te zien zijn dames die hun was doen op de vroegere ‘bleek’, die tegenwoordig fungeert als één van de belangrijkste parkeerplaatsen nabij de historische binnenstad. Bezoekers van de culturele Hanzestad worden middels een moderne kunstvorm direct meegenomen naar het verleden. Het bordje verstrekt informatie over het bleken, de locaties waar dit gebeurde en de Doesburgse kunstenares.

Foto: Achterhoek Toerisme voor gemeente Doesburg