Ik vind: Wirwar van informatie

De Gestichten hebben veel mooie maatschappelijke doelen voor Doesburg gerealiseerd. Ooit opgericht met de zorg voor armen en behoeftigen als voornaamste doelstelling. Momenteel is de gepubliceerde doelstelling van de Stichting het Algemeen Maatschappelijk Welzijn. Men geeft aan mee te willen bewegen naar de toekomst, door aan te sluiten bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij hebben ons als partij dan ook zeer verbaasd over de uitlatingen in onder andere gekochte stukken in de krant, waarin de Gestichten zich hebben geuit. We zien hier in plaats van een Algemeen Maatschappelijk Welzijnsbelang, een eenzijdig en opiniërende berichtgeving naar onze burgers.

Aangezien de Gestichten op hun site aangeven dat het van groot belang is dat ‘de lezer erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen wat voorgesteld wordt juist is’, vragen wij het college of de zaken zoals door de Gestichten zijn beschreven en uitgetekend de waarheid zijn? Bijvoorbeeld met betrekking tot de getekende hoogte van Rotra ten opzichte van de Waag, zoals in de berichtgeving geschetst. Als dit het geval is, zijn wij erg benieuwd hoe het mogelijk is dat de Gestichten beter geïnformeerd zijn dan de raad? Indien dit niet het geval is, vragen wij het college wat er gedaan kan worden tegen het verspreiden van onjuiste informatie en insinuaties die voor onrust zorgen binnen de Doesburgse gemeenschap.

Voor alle duidelijkheid willen wij nog stellen dat het ons hier gaat om de wirwar van berichtgeving en klaarblijkelijke belangen. Wij hebben ons als partij nog geen oordeel gevormd over de mogelijke bouwwerkzaamheden en vergunningswijzigingen, omdat wij eerst alle mogelijke en geverifieerde informatie willen ontvangen om een gewogen en integrale afweging te kunnen maken als deze zaak bij ons in de raad besproken wordt.

Fractie Stadspartij Doesburg