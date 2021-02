Ik vind: Wirwar informatie of de plannen?

De Stadspartij in Doesburg berichtte vorige week in Regiobode dat de Gestichten Doesburg beter geïnformeerd zouden zijn dan de fractie van de Stadspartij. 50 Procent van de tekst ging daarover. Bovendien zou er sprake kunnen zijn van ‘onjuiste of onware informatie verspreiding’, zo was de suggestie.

Onbegrijpelijk dat het de fractie van de Stadspartij, die zegt midden in de samenleving te staan, ontgaat dat er al maandenlang ingrijpende plannen voor het bedrijventerrein zijn gemaakt. Notabene met een eigen wethouder in het College van B&W.

Het lijkt me een taak voor deze fractie om dit met grote spoed zelf op te lossen en niet in de krant met een klacht over informatievoorziening te komen. De gemeenteraad is immers het hoogste orgaan in deze stad. Doe je huiswerk als gekozen volksvertegenwoordigers.

Ernstiger is dat de plannen al weken publiekelijk beschikbaar zijn; ook voor deze fractie. Vandaar dat alerte burgers en andere organisaties hun zienswijze hebben ingediend. Kortom de ‘juiste informatie’ is gewoon via internet beschikbaar. En de ontwikkeling van de plannen speelt al een jaar. Word wakker Stadspartij!

Nog zorgelijker is dat deze fractie zich al lang had moeten buigen over de inhoud en nu wat achter de feiten aan loopt. Zij zou zich toch zelfstandig een oordeel moeten vormen over de plannen. Dat lijkt verstandiger dan de vraag te stellen naar ‘de waarheid van de informatie resp. het verspreiden van onjuiste informatie’ door derden.

Beste Stadspartij, zoek eens op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wellicht kan de discussie dan verschuiven naar de inhoud: hoe hoog te bouwen, intensiteit van verkeer, verhouding tot huidige bestemmingsplan, deposities, effect op natuur, werk en economie, etc. Huidige maximum bouwhoogte is 12 meter. In de nieuwe plannen wordt dat 22 meter met nog optie voor een extra kraan van 30 meter.

Indien de Stadspartij, na bestudering van de plannen, nog steeds van mening is dat er onjuiste of onware informatie verspreid wordt, door wie dan ook, dan kan de fractie dat hopelijk ook inhoudelijk onderbouwen. Op dat moment is er in ieder geval sprake van een echte politieke discussie in plaats van deze ‘schijnbeweging’ over informatieverspreiding.

Wybo Masselink

Burger in Doesburg